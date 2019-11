GARNEAU, Thérèse Falardeau



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Falardeau, épouse de feu monsieur Gilles Garneau, fille de feu madame Jeanne Dagneault et de feu monsieur Henri Falardeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Francine Charland); sa petite-fille Sophia; sa sœur Monique, ainsi que ses ami(e)s et autres membres de la famille. Outre son époux elle est allée rejoindre ses frères et sœur: Jules, Maurice, René, Roland et Jeannine. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web :www.fondationduchudequebec.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.