ROY, Jacques André



À la Maison d'Hélène, le 22 novembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jacques André Roy, époux de madame Francine Bouchard, fils de feu Paul A. Roy et de feu Georgette Lavoie. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 30 novembre 2019 de 13h à 15h., la famille accueillera parents et ami(e)s auen présence des cendres de 9h à 11h,Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine, son fils Sylvain (Audrey Coulombe), sa petite-fille Alisia, la fille de Audrey (Gabrielle); ses frères et sa sœur: Pierre-Paul (Diane Prévost), Jean-Yves (Ginette Vézina), feu Michèle (feu Charles Chaput); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Bouchard: André (Diane Morissette), Lise (feu Jocelyn Pérusse), Hélène, feu Annette. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines dont particulièrement Yvon Lévesque (Gaétane Busque) et Ginette Lévesque (Joe Harber) ainsi que de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au Dr Éric Labrecque, au Dr Virginie Quirion, à madame Julie Aubé du CLSC de Montmagny, pour leur présence et leur accompagnement. Merci à madame Hélène Caron et au personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement exceptionnel et leur approche chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène : 350, avenue St-David, Montmagny, QC, G5V 4P9 ou https://www.fondationhelenecaron.org/. Des formulaires seront disponibles aux salons. La direction a été confiée à la