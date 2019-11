PELLETIER, Jocelyne



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 novembre 2019, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédée madame Jocelyne Pelletier, épouse de feu monsieur Michel Lachance, fille de feu madame Gaétanne Charest et de feu monsieur Lionel Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Alphonse à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie et Pascale (Daniel); ses petits-fils: William et Édouard; sa belle-soeur Lucie (Camille), ainsi que ses neveux, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Nathalie et Pascale tiennent à remercier le personnel des Jardins Lebourgneuf, le personnel soignant et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.