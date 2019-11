ROBICHAUD, Jacques



À l'hôpital Laval le 19 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jacques Robichaud, fils de feu madame Gabrielle Miville et de feu monsieur Josaphat Robichaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Pamphile. Il laisse dans le deuil son fils Pascal (Carole- Anne), sa fille Annick (Bruno), son petit-fils Eliot, la mère de ses enfants Carole, ses frères et sœurs: Clément (Doris), feu Alyre (Diane), Eva (Roger), Jean-Claude (Denise), Alain (Roberto), Richard (Nathalie), Jean-Guy (Louise), Lise (Serge); ainsi que de nombreux neveux, nièces, belle-famille et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec. Téléphone: 1-888-768-6669. Site web: www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.