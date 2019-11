TURGEON, Aldéa Marchand



Au CHSLD de St-Flavien, le 15 novembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Aldéa Marchand, épouse de feu monsieur Gédéon Turgeon. Elle demeurait à Saint-Janvier-de-Joly. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Georges, Denise (feu Patrick Dumont), Cécile (feu Georges-Étienne Boisvert), Émile (Liette Marchand), Claire, Gérard (Noël-Ange Turgeon), feu Marie-Rose, Blanche, Germaine (René Dufour), Paul-Henri (Marie-France Paradis), Lise (Noël Courcy); de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Flavien et de la Résidence Villa Laurence de Laurier-Station pour les bons soins prodigués. La famille vous accueilleraà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire