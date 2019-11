LANGLOIS, Jacqueline Vézina



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2019, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Vézina, épouse de feu monsieur Félicien Langlois, fille de feu monsieur Joseph Vézina et de feu madame Augustine Couture. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland, autrefois à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Louis-Albert (Solange Bourget), feu Diane, Serge, Jean (Fabienne Beaulieu) et Line; ses petits-enfants : Éric Lambert, Michel Langlois (Caroline Fortier), Carl Langlois (Manon Pruneau), Manon Savard (Martin Guénette), Martine Savard (Daniel D'ostie) et Mélanie Savard (Michel Roy); ses arrière-petits-enfants : Chrystofer, Victoria, Charles-Olivier, Sabrina, Jessika, Vanessa, Alexandre, William, Léa-Ève, Lidia-Maude, Jérémi, Maxime, Sarah-Kim et Émi-Rose; ses frères et sœurs : feu Joseph, feu Roland (feu Jeanne D'arc Lemieux), feu Raoul, feu Armand (feu Lucille Boissonneault), feu Jeannette (feu Gilbert Babin), feu Fernande (Emilien Gauthier), feu Jean-Marie, Yvette (feu Rodrigue Babin) et feu Alphonse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci très spécial à monsieur Yves Jolin (Diane), au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de la Résidence Louis-Philippe Côté d'Armargh et de l'Oasis de Saint-Damien-de-Buckland pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc.à compter de 10h.