LESSARD, Thérèse Lavoie



C'est au Centre d'hébergement Christ-Roy de Québec lundi le 11 novembre 2019, à l'âge de 100 ans et 5 mois, madame Thérèse Lavoie Lessard nous a quittés. Elle fut l'épouse bien-aimée de feu Eugène Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Lavoie et de feu madame Anaïs Bédard.Elle laisse dans le deuil ses fils: Claude (Sylvie Sabourin) et Bernard (France Pichette), ses petites-filles: Jessica Lessard (Marc-André Ringuette) et Nadia Lessard (Jean-Simon Bédard); ainsi que ses 2 arrière-petits-enfants: Brandon Ringuette et Livia Ringuette. Elle était la sœur de: feu Claire (feu Rolland), feu Cécile (feu Elzéard), feu Rosalma, Françoise (feu Henri). Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Claude Lessard (Cécile Lapointe), feu Charles-Henri Lessard (feu Julie Vachon), feu Roger Lessard (Marie Bréard), feu Roméo Lessard (feu Thérèse Labrecque) et Gilles Lessard (feu Jeannine Blouin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléancesde 13h à 14hsuivi de la mise en niche. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roy pour les précieux soins apportés au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.