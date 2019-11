LEDOUX, Richard



Au Centre Paul Gilbert, le 19 novembre 2019 est décédé à l'âge de 88 ans, M. Richard Ledoux, époux en premières noces de feu Bibiane Sauvé et en secondes noces de Raymonde Boutin. Il demeurait à Lévis (Charny). Outre son épouse Mme Raymonde Boutin, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane Ledoux, Louise Ledoux ( Paul Girardeau), Michel Ledoux, ses petits-enfants: Julie, Martin (Anne Tremblay), Emmanuelle (Sylvain Gaudreault), Marie, les enfants de Raymonde: Christiane Lemay (Richard Poisson), Denis Lemay (Chantale Trépanier), ses petits-enfants: Marie-Andrée (Christian Laporte), Alexandra (Frédéric Belle), Mathieu (Marianne Villemure), Aurélie (Stacy Bouchard), ses arrière-petits- enfants, ses frères et sœurs: feu Guy Ledoux (Denyse Mallette), feu Jean-Pierre Ledoux (Colette Desjardins), feu Claude Ledoux (Nguon Eng Phok), Bernard Ledoux (Lucie Martel), Marc Ledoux (Lise Charlebois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boutin : feu André Boutin (Lise Boivin), feu Raymond Boutin (Réjeanne Blais), feu Guy Boutin (feu Henriette Breton), Robert Boutin (Francine Berthiaume), feu Jean-Paul Boutin (Claudette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Paul Gilbert pour tous les très bons soins qu'il a prodigués à Richard. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au complexe.