LEMIEUX, Nelson



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 octobre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Nelson Lemieux. Il était le fils de feu dame Berthe Giguère et de feu monsieur Laurent G. Lemieux. Il demeurait à Québec.de 10 h à 10 h 45.L'inhumation aura lieu ultérieurement. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Normand, feu Élizabeth (Philippe Achard) et Lorraine (Mark Trottier) ainsi que ses neveux et sa nièce : Nicolas, Alexandre (Andréane Fleury), Patrick et Sarah. Il laisse également plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.