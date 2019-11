BOUCHER, Anita



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 24 novembre 2019, à l'âge 90 ans, est décédée madame Anita Boucher, épouse de feu monsieur Maurice Trudel. Elle était la fille de feu madame Clara Pichette et de feu monsieur Léonidas Boucher. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Boucher laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Jean-Claude Dolbec); ses frères et sœurs: André (Carmen Lessard), Charles-Henri (Lyse Dorion); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Aurélien Paré (feu Cécile Boucher), Thérèse Trudel (feu André Paradis), Jean-Paul St-Laurent (feu Pauline Trudel) et Céline Cauchon (feu Joseph Trudel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Madeleine (Adélard Poulin), Oscar (Gabrielle Veilleux), Léonie, Georgette (Joseph Paré), Simone (Georges Cunningham) et Louisette Boucher, ainsi que la belle-sœur de: Jean-Georges, Denise (Paul Gravel), Adrien, André, Rita et Jean-Paul Trudel, tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré (à l'attention des soins palliatifs), 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 La direction des funérailles a été confiée à la maison