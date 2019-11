DESMEULES, Bernard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Bernard Desmeules, époux de feu madame Émilienne Harvey, fils de feu monsieur Alfred Desmeules et de feu madame Rachel Lefrançois. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Denis Hains) et Richard (Lisa Blanchette); ses petits- enfants: Sylvain (Patricia Grimard), Dominic et Rose, Roxanne et Sandy (Samuel Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Mila, Julien, Léo, Elyssia et Chelsea. Il était le frère de: Lucille, Paul (Henriette Côté), feu Jacques (feu Raymonde Carrier), Raymond (Pierrette Cadoret) et Jean-Luc (Marguerite Ouellet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 11h.