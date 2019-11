LEFRANÇOIS, François



À Pont-Rouge, le 16 novembre 2019 à l'âge de 67 ans, est décédé François Lefrançois, fils de feu monsieur Joseph-Édouard Lefrançois et de feu madame Fernande Fillion. Monsieur Lefrançois habitait à Pont-Rouge mais était originaire de Boischatel. Il était le frère de Gilles (feu Léna Grenier), Luc (Denise Malette), feu Laval (feu Nicole Laflamme), feu Rodrigue, Agathe (Simon-Pierre Vézina), Pierre (son amie Ginette Ringuette et feu Diane Bouchard), Jean (Micheline Turcotte), Louise (Gérald Bélanger), Martin, Daniel (Marlène Vézina) et Françoise, sa jumelle. Monsieur Lefrançois ne sera pas exposé.suivi de l'inhumation au cimetière Les Jardins Québec à St-Augustin-de-Desmaures. Un don à la Fondation Mira (1820, Rang Nord Ouest, Ste-Madeleine, Qc, J0H 1S0 tél: 450-795-3725 ou Courriel: info@mira.ca) serait apprécié. La direction des funérailles a été confiée à la