BÉLANGER PATRY, Françoise



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 18 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Françoise Bélanger, fille de feu dame Marianne Keable et de feu monsieur François Bélanger. Elle était l'épouse de feu monsieur Lorenzo Patry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent, France (Yvan Viel) et Manon (Claude Dolbec); ses petits-enfants: Méliza, Karine, Vincent et Nicolas Patry, Jean-François et Yannick Viel et Alexandra Dolbec; ses frères et sœurs: Augustin (Irène), Bernard (Lorraine), Thérèse (feu Robert) et feu Joachin (feu Pierrette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa petite-fille Marie-Ève Patry. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital du St-Sacrement à l'urgence pour leur attitude bienveillante et pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227.