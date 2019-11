LESSARD, Claudette



Au CHSLD de Charny, le 12 novembre 2019, à l’âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Claudette Lessard, fille de feu madame Lucina Bilodeau et feu monsieur Thomas Lessard et conjoint de monsieur Denis Breton et feu monsieur Michel Boisvert. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse autrefois de Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à lade 12 h à 15 h;et de là au cimetière Mont-Marie à Lévis à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint : monsieur Denis Breton; ses frères et sœurs : feu Marie-Paule (Donald Renaud), feu Gaétan, feu Raymond (feu Annette Paré), feu Antoinette (feu Lauréat Pichette), feu Clément (feu Lisette Pelletier), feu Lise (feu Gaston Martineau, Émilien Geneau), ainsi que les membres de la famille Breton; neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’A.V.C. au 261-4715, ave des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la