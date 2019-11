BOIVIN, Françoise



" Le cœur retientce que la mémoire oublie "Le 19 novembre 2019, est décédée madame Françoise Boivin, à sa résidence pour personnes âgées à Québec, à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de feu dame Valéria Lachance et de feu monsieur Henri Boivin.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Jacqueline (feu G.H. Bourgeois), Rock, feu Gaston, Oriette, feu Maurice, feu Julienne (C. Genest), Doris, feu André (M. Tremblay), Ghislain (L. Bergeron) et Lyse (F.M. Jean-René). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es): Francine Tremblay (R. Dubeau), Madeleine Fortin, Louisette Duchaine, Christiane Dallaire, Carole Fontaine, sa filleule Johanne Bourgeois (G. Julien), son filleul Charly Gagné. Une cérémonie aura lieu ultérieurement au Saguenay en présence de la famille seulement. De même que l'inhumation des cendres au cimetière.