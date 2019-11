FRENETTE, Bernadette Rhéaume



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée entouré de ses enfants et son mari, madame Bernadette Rhéaume, épouse de monsieur Marcel Frenette, fille de feu madame Cécile Jobin et de feu monsieur Georges-Albert Rhéaume. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Outre Marcel, son époux adoré, avec qui elle a vécu durant 58 ans et qui a su prendre soin d'elle afin qu'elle demeure dans sa maison jusqu'à la fin, elle laisse dans le deuil sa fille chérie Sylvie, son fils adoré Pierre (Marie Chantal Morin); ses petits-enfants: David et Nicolas (Lisa leur mère); ses frères et sa sœur: feu Raymond (Pierrette Clavet), feu Jacques (feu Colette Dombrowski), feu Louis- Philippe (Colette Chamberland), feu Jean-Claude (feu Claudette Boulet, Mariette Routhier), feu Georgette (feu Yvan Baillargeon); son serviable filleul Patrick et sa filleule Christine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Lise et Fernand. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, le Dr Jinchereau et toutes le imfirmières du CLSC Basse-Ville pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec Hôpital Saint-François d'Assise, Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, télécopieur: 418 525-4393, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, www.fondationduchudequebec.ca et à la Société d'arthrite de Québec, 1275, Chemin Ste-Foy, bureau 125 A, Québec, QC, G1S 4S5, téléphone: 418 692-0220, info@qc.arthrite.ca, www.arthrite.ca Des formulaires seront disponibles sur place.