SIMARD, Denis



À Sainte-Marie, à la résidence Manoir Centre-Ville, le 22 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Denis Simard, époux de Mme Jocelyne Fecteau. Il était le fils de feu M. Honoré Simard et de feu Mme Alice Simard. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 29 novembre 2019 de 19h à 21h, le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Jocelyne Fecteau, ses enfants: Fabienne (Réjean Lemelin), Chantal, Maryse (Martin Gagné) et Jean-Pierre (Ruth Lambert); ses petits-enfants: Olivier, Guillaume (Abbie Ben Monroy) et Étienne Lemelin (Kim Berthiaume), Anne-Marie (Carl- Antoine Turmel) et Jean-François Gagné, Catherine (Samuel Castilloux), Rosalie et William Simard; ses arrière-petits-enfants: Maïka, Tristan, Amélia, Alyson, William et Julianne. Il était le frère de: feu Honorius (feu Laurette Cloutier, feu Lydia Pouliot), feu Armand (feu Hermance Perreault), feu Joseph-Édouard (feu Jeannette Marcoux), feu Madeleine (feu Gérard Lacroix, feu Bernard Savoie), feu Monique, Pauline (feu Edmond Vallée) et Denise (feu Apollinaire Lagrange) et le beau-frère de: feu Agathe (feu Delphis Turcotte), feu Rosario, feu Jeannine (feu Dominique Turmel), feu Sr. Carmelle S.M.N.D.A., feu Roseline (feu Aimé Turmel), feu Joseph, feu Céline (feu Camille Turmel), feu Ubalde, Joseph (feu Madeleine Hébert, feu Noëlla Laplante), Huguette (feu Germain Lehoux), Sr. Marielle S.N.D.P.S., Thérèse (Réal Guay) et Monique (Bertrand Cliche). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Mme Emmanuelle Drouin, le personnel du Manoir Centre-Ville ainsi que le Dr Raymond Néron et Mme Josée Dulac, infirmière au CLSC de Sainte-Marie, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Dons suggérés: Fabrique de la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) CRIC de l`Hôtel-Dieu de Lévis: https://jlp.ca/fr/projet/centre-regional-integre-en-cancerologie-a-lhotel-dieu-de-levis L'unité de cardiologie du CHUL: https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/specialites-et-specialistes/specialites/cardiologie.aspx