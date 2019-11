BOURBEAU, Ghislain



Au CHSLD de Sainte-Anne de Beaupré, le 17 novembre 2019, à l'âge de 70 ans est décédé monsieur Ghislain Bourbeau. Il était le fils de feu madame Marie-Blanche Berthiaume et de feu monsieur Lorenzo Bourbeau. Il rejoint son épouse madame Nicole Nadeau. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude, Simon (Julie Tremblay), Annie (Kevin Rabbitt), Daniel et Pierre-Olivier; ses petits-enfants: Vincent, Raphaël, Alexia, Marianne, Rachel, Victoria, Megan, Britney et Selena; son frère et ses sœurs : Gaétan (Denise Laberge), Rita (Martin Neault) et feu Lise (Michel Moffet (Lise Côté)); ses beaux-frères : Jacques, Ghislain (Lynda Poitras), Jean-Claude, Normand (Chantal Bédard) et Conrad (Guylaine Cardinal); ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 29 novembre de 13h à 16h et de 18 h à 21h au Complexe Funéraire. Puis,de 9h à 10h30La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur bienveillance, leur bonté et pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré (11000, rue des Montagnards Beaupré, Qc, G0A 1E0, Tél. : 418 827-5773, poste 2802) ou à la Société Alzheimer de Québec. (1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, G1S 3G3). Pour rendre hommage à monsieur Bourbeau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.