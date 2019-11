CÔTÉ, Arthur



À Avon, Connecticut, le 13 octobre 2019 à l'âge de 90 ans est décédé M. Arthur Côté, né le 5 mai 1929 à Grand Isle, Maine, il demeurait à Unionville, Connecticut et autrefois à Montmagny. Pionnier de l'industrie des ressorts à Montmagny, il a été co-fondateur de Ressort Québec Spring, première industrie de ressort à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 30 novembre à compter de 13h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire auprès de sa chère épouse Jeannine Langevin, native de Notre-Dame-du-Rosaire, décédée le 7 septembre 1979. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Ron (Lucie Tremblay), Susan (Roger Porter), Lisa (Steve Schellenbach); ses petits-enfants: Michael Côté Thériault, Bryan Côté, Alexandre Côté, Justine Côté et Rohan Jules Schellenbach; ses arrière-petits-enfants: Nathan et Jayden Côté. Il laisse aussi dans le deuil sa conjointe Georgine Cloutier et ses enfants Linda, André et Alan Cloutier et leurs enfants ainsi que plusieurs frères, sœurs, belles sœurs, neveux et nièces.