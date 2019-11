LABONTÉ, Antonio



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 18 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Antonio Labonté, époux en premières noces de madame Thérèse Duguay, en deuxièmes noces de madame Louise Bédard, fils de feu Joseph Labonté et de feu Marie-Anna Pigeon. Il était natif de St-Raphaël de Bellechasse et il demeurait aux Jardins de la Noblesse.La famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise, ses enfants: René (Lynda Turgeon), Réjean (Lise Simoneau), Denis (Johanne Lemay), feu Carole (Ernest Amyot) et Nancy Bouchard; ses petits- enfants: Cynthia Labonté (Sébastien Manny), Annie Labonté (Dominic Blouin) et Christine Labonté, Maude Lemay Labonté (Guillaume Aubin), Dany Amyot (Andréanne Plante) et Mathieu Amyot (Karine Gauthier); ses arrière-petits- enfants; les enfants de sa conjointe: Chantal Giasson (Martin Pelletier) et Jocelyn Giasson (Suzanne Gagnon); les petits-enfants: Nicolas et Samuel Pelletier, Alexis Giasson; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labonté: feu Yvonne (feu Jean-Paul Ward), feu Rita, feu Laurier, feu Ludger (Huguette Breton), Thérèse, Aline, Roch (Danielle Brière) Nicole (feu André Germain) et Ida (Normand Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duguay: feu Yvonne, feu Marcel (feu Paula Thomassin), Maurice (feu Rita Lemieux), feu André (Émilia Gaudet), Raymonde (feu Raymond Verret) et feu Raymond (Suzanne Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeur de la famille Bédard: feu Jean-Marc (Jeannine Giasson), Pierre (Colette Borne), Rodrigue (Colette Flammand), Denise (feu André Meclich), feu Vincent (Denise Allard), feu Benoit (Denise Tanguay) feu Simon, feu Jacques et feu Claire; ainsi que d'autres parents et ami(e)s, particulièrement son grand ami monsieur Ralph Viel. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs pour leur professionnalisme, dévouement, empathie et particulièrement pour les excellents soins prodigués à Antonio. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital l'Enfant-Jésus, département des Soins palliatifs, 1401, 18e Rue, Québec, QC, G1J 1Z4.