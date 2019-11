BEAUDOIN, Yves



Au CHUL de Québec, le 15 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yves Beaudoin, époux de madame Ginette Arsenault. Il était le fils de feu Jacques Beaudoin et de feu Marie-Berthe Boulanger. Il demeurait à Québec.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au Cimetière St-Michel de Sillery. Il laisse dans la tristesse son épouse adorée Ginette et son fils Éric (Isabelle Pouliot); ses petits-enfants : Anne Sophie et Dominic Beaudoin, ainsi que les enfants d'Isabelle, Mathieu et Élodie qu'il considérait comme ses petits-enfants. De la famille Arsenault, il était le beau-frère de : feu Guy (feu Paulette Rochette), Suzanne (feu Gaston Goulet) et Jean (feu Alexandra Lamontagne, Yolande Demers). Il laisse dans le deuil ses nièces et son neveu: Danielle (Michel Lévesque), Caroline (Carl Ratté), Jacques, Nathalie (Bernard Coulombe) et Marie (Donny Taylor), ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel gériatrique du CHUL pour les bons soins prodigués à monsieur Beaudoin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUQ 10, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5, Téléphone : 418-525-4385, Télécopieur 418-525-4393, Courriel :fondationchuq.qc.ca, Site internet www.fondationduchuq.orgMonsieur Beaudoin à été confié pour crémation à la