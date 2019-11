NOLIN, Denyse Lessard



À Lévis, le 24 novembre 2019 est décédée, paisiblement dans son sommeil, madame Denyse Lessard-Nolin à l'âge de 85 ans. Née à Québec le 29 avril 1934, madame était la fille de feu dame Yvette Lessard et de feu monsieur Roland Lessard et la femme de feu Dollard ''Ti-Co'' Nolin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johan (Pierre Marchand), Liette (Raymond Dolan), Pierre (Anne Cournoyer); ses petits-enfants: Pierre-Philippe et Audrey Marchand, Marisoleil Dolan, Camille et Victor Nolin (Ninon Laurin), Éléonore et Zacharie Paré et ses deux arrière-petits-fils: Gabriel et Émile et sa sœur Lisa Lessard (feu Marcel Champagne). Elle laisse également dans le deuil un grand nombre de neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, cause qu'elle supportait depuis plusieurs années en tant que donatrice du Cercle d'or. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.