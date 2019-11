GAGNON, Dolorès Gallant



C'est ce 6 novembre que notre Maman adorée s'est paisiblement éteinte, au Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Quebec, à l'âge de 85 ans.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Fille de feu Marie-Anne Tremblay et de feu Félicien Gallant, elle est née le 8 juillet 1934 dans le village de Matapédia, sur les rives de la rivière du même nom. Elle laisse derrière elle une famille qui l'adore et qui chérira son souvenir avec beaucoup de tendresse. Tout au long de sa vie, Maman nous a démontré un amour généreux et sans limites, un dévouement hors du commun et un niveau d'engagement sans fin pour sa famille. Dolo a accompagné son époux dans la maladie bien au-delà de ses forces, motivée par un amour inconditionnel. Elle nous a inspiré par son honnêteté, sa force de caractère, sa personnalité colorée et son franc-parler! C'est à une femme fidèle, dévouée et amoureuse, drôle, sensible et déterminée à qui nous disons Au Revoir. Dolorès ira finalement rejoindre son Paul chéri, de qui elle s'ennuyait déjà depuis trop longtemps. Elle laissera bien des cœurs lourds d'un immense chagrin derrière elle. Ses trois enfants lui survivent; Gilles (Danielle), Marc (Lynne) et Line (Claude) ainsi que ses petits-enfants, Gabrielle, Annabelle et Justine. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Roselyne et Ann (Ken) et son petit frère Gilles (Christiane), en plus de ses belles-sœurs, Barbara, Eliane et Jeanne, ainsi que plusieurs nièces et neveux. Elle rejoindra de nombreux membres de sa famille l'ayant précédée. Un merci tout spécial à tous les membres du personnel de l'Îlot 550 du Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec, où notre Maman a séjourné pendant la dernière année et demie. Elle a été entourée par vos bons soins, votre empathie, votre patience, votre tolérance et votre bienveillance. Sa famille vous en est infiniment reconnaissante. Si vous souhaitez symboliser votre sympathie par un don, vous êtes invités à vous tourner vers la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (pour les résidents du Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec), 1, avenue du Sacré Coeur, Québec QC, G1N 2W1.