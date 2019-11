GARNEAU, Jeannette



À la Résidence Au Cœur du Bourg de Québec, le 13 novembre 2019, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée dame Jeannette Garneau, épouse de feu M. Lauréat Chevanel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jeannine (feu Roger Lagacé), Cécile (Réjean Auclair), feu André Chevanel et feu Gilles (Estelle Rhéaume); son frère Georges-Émile (Rolande Potvin); ses belles-sœurs: Fernande Verret (feu Antonio Chevanel), Claudette Rhéaume (feu Lionel Chevanel); ses petits-enfants: Guylaine (René Boucher), Marlène (Daniel Plante), Manon, Mario (Suzanne Rioux), Rénald (Karine Joliecoeur) et Dave (Nathalie Roy); ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille désire exprimer des remerciements à M. Jean-Pierre Lavigne pour ses visites d'amitié.La famille recevra les condoléances à l'église de 13h à 14h. La direction des funérailles a été confiée auPour rendre hommage à Mme Garneau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com