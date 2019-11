DRAPEAU, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 9 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Drapeau, fils de feu Loretta Sylvain et de feu Léopold Drapeau. Il demeurait à Québec.Reconnu pour sa combativité et sa clairvoyance, il a été coureur cycliste professionnel à Québec de 1959 à 1964, avant de devenir barbier en cette même ville pendant plus de quarante ans. Il s'est aussi consacré aux courses de chiens de traîneaux pendant plusieurs années.La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil son fils Thierry (Valérie Gingras); sa petite-fille Juliette Rose; ses sœurs : France (Denis Renaud), Lise et Loretta (feu Yvan Gagnon); son frère Raynald (feu Francine Caron); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. Il était également le frère de feu Gaston Drapeau (Denise Simoneau) et de feu Léopold Drapeau (feu Huguette Réhaume). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche de la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, téléphone : 418 663-5155, www.fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.