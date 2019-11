Ann-Renée Desbiens : la «barbare» de La Malbaie

Que l’on s’appelle Carey Price ou Ann-Renée Desbiens, on ne parvient pas à garder le filet d’une équipe nationale de hockey au Canada sans être un féroce compétiteur ou sans avoir un côté impitoyable pour l’adversaire.

La gardienne Ann-Renée Desbiens, qui a participé à un mini-camp avec la formation canadienne de hockey féminin cette semaine à Montréal, n’a toutefois rien d’une «barbare» dans la vie de tous les jours.

Originaire de La Malbaie, dans la région de Charlevoix, la jeune femme de 25 ans est de nature plutôt calme et décontractée. Un peu comme Price.

Entraîneur-chef de l’équipe canadienne de hockey féminin, Perry Pearn trace lui-même un parallèle entre Desbiens et le célèbre gardien du Canadien de Montréal.

«C’est drôle, car ils sont un peu semblables, a indiqué Pearn, qui a bien connu Price durant son séjour comme entraîneur adjoint avec le Tricolore de 2009 à 2012. Pour avoir été là auprès de Carey, je connais sa préparation, c’est quelqu’un qui a une mentalité plutôt relaxe. Il ne devient jamais trop excité pour quoi que ce soit et Ann-Renée est vraiment comme ça aussi. Elle est calme et cool.»

Inspirer l’équipe

Mis au parfum de cette comparaison de l’entraîneur, la gardienne québécoise sourit.

«Je pense que Perry a définitivement raison, a-t-elle avoué, en demeurant modeste. Je ne suis pas une fille hyperactive. Même dans les buts, je suis plutôt calme. Et à la limite, je dirais que je n’aime pas ça faire des arrêts trop spectaculaires, car ça veut parfois dire que je n’étais pas en bonne position. Lorsque tu es calme et que tu as confiance, ça peut se transposer sur le reste de l’équipe.»

La capitaine de l’équipe canadienne Marie-Philip Poulin, qui n’a que des bons mots pour Ann-Renée Desbiens, corrobore les propos de celle-ci.

«C’est une très bonne gardienne et elle le prouve à chaque fois qu’elle est sur la glace, dit la capitaine. Elle affiche beaucoup de calme et c’est une bonne présence à avoir derrière nous.

«Je peux voir la comparaison: Ann-Renée est très “chill”, ajoute Poulin, en riant, à propos du lien tracé avec Price. Elle est bonne pour se laisser porter par le courant, je dirais. Et même si on lançait sur son casque ou si on rentrait dedans à l’entraînement, ce n’est jamais un problème. Juste de la voir calme dans les matchs, c’est rassurant. Surtout, elle aime le défi et c’est beau à voir.»

Une compétition à la fois

Après avoir aidé l’équipe canadienne à l’emporter 4 à 2 contre la formation masculine du Cégep André-Laurendeau dans le cadre du mini-camp, mercredi soir, Desbiens et ses coéquipières se tourneront vers une série de cinq matchs contre l’équipe américaine à compter du 14 décembre, à Hartford. Cette «Série de la rivalité», pour laquelle Desbiens a été sélectionnée tout comme les gardiennes Geneviève Lacasse et Emerance Maschmeyer, se poursuivra trois jours plus tard à Moncton tandis que les trois dernières rencontres auront lieu en février.

Le prochain grand rendez-vous de l’équipe nationale demeure les Championnats du monde, en Nouvelle-Écosse, au printemps prochain. Quant aux Jeux olympiques d’hiver, en février 2022 à Pékin, Ann-Renée Desbiens et ses coéquipières ont déjà commencé à y rêver. Même si la compétition est forte devant le filet de l’équipe canadienne, l’athlète de La Malbaie garde espoir de devenir la gardienne numéro un. En 2018, aux Jeux de PyeongChang, elle avait participé à un match de la ronde préliminaire. Rappelons que le Canada avait alors obtenu la médaille d’argent à la suite d’une défaite de 3 à 2 en tirs de barrage, en finale, contre les Américaines.

Un bon plan B

Bien en place avec l’équipe nationale, la gardienne Ann-Renée Desbiens a toutefois eu besoin d’une pause à son retour des Jeux olympiques de PyeongChang, en 2018.

«J’étais à la croisée des chemins, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, a-t-elle reconnu. Je voulais retourner à l’école. Le hockey féminin, présentement, ce n’est pas idéal pour nous.»

L’athlète de 25 ans a ainsi complété sa maîtrise en comptabilité, en mai dernier, à l’Université du Wisconsin, où elle a défendu les couleurs des Badgers de 2013 à 2017.

«Je voulais définitivement avoir un plan B, a noté la Québécoise. Maintenant, je l’ai et si le hockey ne fonctionne pas, j’ai autre chose. Pour le moment, je me prépare pour les Jeux olympiques de 2022. Quand j’ai décidé de revenir avec l’équipe nationale, c’était pour être disponible pour les trois prochaines années.»

Évidemment, comme plusieurs coéquipières, Ann-Renée Desbiens aimerait gagner sa vie en jouant au hockey. Or, la réalité n’a jamais semblé aussi difficile pour les hockeyeuses.

Deux matchs à Laval

Jeudi soir, à Laval, l’Association des joueuses de hockey professionnelles annonçait un partenariat avec le Rocket pour la présentation de deux matchs spéciaux entre des équipes de Montréal et du Minnesota, le 28 décembre, à la Place Bell. Il s’agit d’une belle initiative, mais une nouvelle ligue féminine en bonne et due forme se laisse toujours désirer.

«Pour créer quelque chose de viable et à long terme, ça ne se fait pas en seulement quelques mois», a convenu Marie-Philip Poulin qui, comme Desbiens, espère un avenir plus radieux.

Additionner les chiffres ou multiplier les arrêts? Là est la question pour la gardienne Ann-Renée Desbiens.