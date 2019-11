Après 30 saisons, c’est la fin pour The Simpsons selon Danny Elfman

Presque 30 après la diffusion de Simpsons Roasting on an Open Fire, la famille jaune la plus connue au monde pourrait tirer sa révérence.

Hé oui! C’est difficile d’imaginer un monde sans de nouveaux épisodes des Simpsons, mais selon le compositeur Danny Elfman, la saison actuelle de la série serait la dernière.

C’est dans le cadre d’un balado pour le site joe.ie que l’homme de 66 ans a annoncé la nouvelle.

«Selon ce que j’ai entendu, la série tire à sa fin», a affirmé l’homme qui a composé la chanson thème de l’émission. «Je n’ai pas de confirmation officielle, mais j’ai entendu que c’est la dernière année.»

Il a aussi affirmé être étonné que la série ait duré aussi longtemps.

«Vous devez réaliser que quand j’ai composé cette mélodie folle, je ne croyais pas que personne aurait la chance de l’entendre parce que je croyais que l’émission n’aurait jamais de succès.»

Des rumeurs voulant que The Simpsons tire à sa fin circulent depuis déjà un bon moment.

Mais bon, après 670 épisodes, c’est certain que c’est difficile de trouver des nouvelles aventures pour Marge, Lisa, Bart, Homer, Maggie, Duffman, Hans Moleman, l’homme déguisé en abeille et Disco Stu.

Si cette nouvelle est vraie, on peut se consoler en se rappelant que récemment, Fox a annoncé une suite à The Simpsons Movie.