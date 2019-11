MERCURE, Lucienne Savard



Au CHSLD Ste-Marie de Beauce, le 21 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lucienne Savard, épouse de feu Jean-Guy Mercure, fille de feu madame Angélina Lahaye et de feu monsieur Alfred Savard. Elle demeurait à Ste-Foy.Elle laisse dans le deuil ses filles : Estelle (Patrice Laflamme) et Judith (Francis Drewitt); ses petits-enfants : Étienne (Kristina Miroshkina), Raphaël (Amélia Somma) et Jeanne Laflamme; Anne Rose, Mathieu et Laurent Drewitt : ses sœurs, Marielle (feu Gaston Fortin), Laurette (feu Fernand Guay) et son frère Jean-Guy (feu Réjeanne Marcotte). Elle laisse également dans le deuil des beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Elle rejoint ses frères et sœurs décédés : Jeannette (feu Fernand Marcotte), Gaston (Georgette Lehoux), Florian (feu Jeanne-Mance Luckenuick) et Père Raymond m.s.c. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 29 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h et le samedi 30 novembre 2019, de 9 h à 10 h 30.Parents et ami (e)s se dirigeront vers le cimetière St-Alban tout de suite après la cérémonie religieuse pour l'inhumation. La famille adresse des remerciements au personnel du CHSLD ainsi qu'à celui du Manoir Centre-Ville de Ste-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul de Québec (Fonds dédiés à la Corporation du Noël des enfants à préciser sur le formulaire), 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, Québec, Téléphone : 418 522-5741, Courriel : info@ssvpq.orgSite web : ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.Des formulaires seront disponibles sur place.