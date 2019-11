FOURNIER, Jean-Pierre



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 20 novembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Fournier, époux de madame Pierrette Michel, fils de feu monsieur Jean Fournier et de feu madame Alexina Pascal. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h 30,sous la direction duMonsieur Fournier laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Mariève (Louis Brière), Louis (Isabelle Gasse) et Karine (Patrick Dupont); ses petits- enfants adorés: Charlee, Rose-Émilie et Edouard; ses soeurs: Claire, Lise (Clément Dion), son frère Clément (Raymonde Morin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Michel: Georges- Aimé, Évangéline, Mariette et Lorenzo (Cécile Touchette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'IUCQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org