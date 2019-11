GAGNÉ, Yvan



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Yvan Gagné, époux de dame Édith Gilbert. Né à Saint-Urbain, le 19 décembre 1929, il était le fils de feu dame Blanche Bergeron et de feu monsieur François-Xavier Gagné. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Outre son épouse Édith, monsieur Gagné laisse dans le deuil ses enfants: Lynda, Mario (Carole Gelly), Fabienne (Clément-Marie Renaud), Claire (Michel Goulet); ses petits-enfants: Jimmy (Eve Michaud), Jean-Simon (Marie-Claude Lachance), Stéphanie, Marie-Pier (Vincent Frédette); ses 7 arrière-petits-enfants; son beau- frère et ses belles-sœurs de la famille Gilbert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel du département 250 de l'Hôpital Général de Québec pour les très bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS (Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec), Site: https://fondationfais.org, Tél.: 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de