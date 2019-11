ASSELIN, Léopoldine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Léopoldine Asselin, fille de feu monsieur Armand Asselin et de feu dame Alvine Asselin. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence du corps au, de 12h à 13h50.Le corps sera déposé au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: feu Raymond (Micheline Côté), François (Louise Arsenault), Jean (Diane Côté), Daniel et elle était la sœur de feu Raymonde et feu Françoise. Elle laisse également dans le deuil sa bonne amie Marie-Ange Dubeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Léopoldine était associée à la Communauté des Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint- Damien de Bellechasse. Elle tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont pris soin d'elle dans les derniers jours de sa vie. Que toute marque de sympathie se traduise par une offrande de messe et/ou un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/