MARTEL, Raymond



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 19 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé, entouré de ses proches, monsieur Raymond Martel, époux de madame Denise Bélanger et fils de feu madame Exélia Lepire et de feu monsieur Arthur Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h45.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie Denise, ses enfants: Jacques (Renée Dufour), Benoit (Paule Gagné), Joanne (Claude St-Amand), Lyne (Eric Martel); ses petits-enfants: Gabrielle (Michel Roof-Racine), Laurence (Caroline Gauvin), Olivier (Frédérique Bernardin), Audrey (Guillaume Solomon), Jérôme (Fanie D'Amour), Samuel (Shuya Cheng), Fanny (Jamie Cathcart); ses arrière-petits-enfants: Emile, Julia, Ophélie, Charlie, Ophélie et Ludovic; ses belles-sœurs: Ghislaine (feu André Martel) et Rita (feu René Proulx); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, téléphone: 418-656-6241, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.