LACHANCE, Benoît



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Benoît Lachance, époux de madame Colette Maranda, fils de feu madame Angéline Dussault et de feu monsieur Philippe Lachance. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Nathalie et Daniel (Cinthia Lépine-Thibeault); ses petits-enfants : Christian et Claire; ses frères et sa sœur : feu Raymonde (Jean-Guy Gelly), Jean-Guy (Laurraine Boutin), Paul-André, Thérèse (feu Jacques Gingras et feu Marc Robitaille) et sa filleule Chantal, Alexis (Aline Roy) et Léo (Jacqueline Jacques); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Jean-Charles (feu Marcelle Dumont), feu Georges (Ghyslaine Bourque), Louise (feu Rupert Arslanian), Carmen (Claude Racine) et feu Monique (feu Roland Massé); son neveu Éric dont il était proche, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et ami(e)s. Également cette parenté d'hier, demeurée chère dans son coeur Ghislaine, Denise et Ginette. La famille recevra les condoléances à une date ultérieure (printemps ou été 2020). La famille tient à remercier l'ensemble de l'équipe médicale de l'Enfant-Jésus, ainsi que celle de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur considération et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Transplant Québec, Tél. : 1 855 373-1414, Site internet : www.transplantquebec.ca/contribuer