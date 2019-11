CÔTÉ, Adrienne Gagnon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 novembre 2019, à l'âge de 103 ans, est décédée dame Adrienne Gagnon, épouse de feu monsieur Roland Côté, fille de feu Adolphe Gagnon et de feu Marie-Anne Gaudreau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Claude (Francine Savard), Michel (Ellen Uline), feu Guy (Hélène Gilbert) et Suzanne; ses petits-enfants: Marc (Wendy O'Brien), Eric (Geneviève La Barre), Sylvain (Claude-Andrée Cloutier Lévesque), Annie (Roxan Guillot), Catherine (Jérôme Lefebvre),Annie-Sylvie (Martin Racine), Sonia (Nicolas Rivet) et Claudia (Rémi-Jacques Nadeau); ses arrière- petits-enfants: Sophie, Alex, William, Thomas, Philippe, Marilou, Annabelle, Mathilde, Alice, Simone, Sofia, Benoît, Elliot et Charlotte. De la famille Gagnon, elle laisse ses neveux et nièces, ses frères et sœurs l'ayant précédée. De la famille Côté, elle laisse son beau-frère Laurent, ses belles-sœurs Madeleine Alain, Jacqueline Ferland (feu Georges-Henri) et Nicole Hamel (feu Charles- Auguste) ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Québec, l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus ainsi que le Dr Lucie Hamelin pour le support et les soins reçus ces dernières années.