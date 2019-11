TREMBLAY, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Serge Tremblay, fils de feu Cécile Coulombe et de feu Gérard Tremblay conjoint de dame Maryse Prud'Homme. Il demeurait au Lac Beauport.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Maryse, ses enfants : Karyne (Jean-Philippe Mathieu), Raphaël (Nathalie Laroche), Sébastien (Marie-Eve Prévost) et Emmanuel Bélanger-Janvier; ses petits-enfants : Jacob Boutin, Naomy Tremblay, Loucas Mathieu et Justin Mathieu; ses frères et sœurs : Paquerette (André Plouffe), Michèle (Michel Gagnon), Denis (Estelle Bergeron), feu Denise, Jacques (Sylvie Bernier), Francine (Hervey Chatagnier), Marie (James Messier), feu Pierre, Suzanne (Denis Harton), Jean (Suzanne Gagnon) et Chantal (Gildo Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prud'Homme : feu Michelle, Rollande, Francine (Martin Auclair), Luc (Louise Vezeau), Daniel (Danièle Lauzon), Jacques et Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et ses chums de chasse. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et CRCEO, département de l'Oncologie et plus particulièrement du 8ième étage pour nous avoir soutenu dans les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation canadienne du Rein, Division du Québec, 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 2R5.