POWERS, Gisèle



Au Centre d'hébergement Du Fargy à Beauport, le 19 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Gisèle Powers, épouse de feu monsieur Herman Roy, fille de feu monsieur James Powers et de feu dame Albertine Girard. Elle était native de Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses sœurs et belles-sœurs: feu Robert (Claudette Demers), Jeannine, Murielle (feu Maurice Buisson), feu Jean-Roch (Gisèle Tremblay, Donald Renaud), et elle était la sœur de feu James, feu Roch, feu Berthe (feu Laurent-Charles Simard), feu Ovila (feu Laure-Aimée Kennedy) et feu Ghyslaine (feu Roland Lavoie). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy de Beauport pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Canadienne Rêves d'Enfants, 245, rue Soumande, bureau 206, Québec, QuébecG1M 3H6 https://www.revesdenfants.ca/donner/