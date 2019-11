Comment annoncer la mort d’une mère à ses enfants?

Je suis la grand-mère de deux adorables enfants issus de mon fils et de sa conjointe qui les a voulus de tout son cœur et qui s’est montrée une mère exemplaire. Malheureusement la maladie l’a frappée à tout juste 40 ans, et on sait depuis une semaine qu’elle ne s’en remettra pas.

Notre peine est immense et avec mon mari nous faisons l’impossible pour traverser avec eux ce passage difficile tout en appréhendant le moment où il va falloir parler aux enfants de ce qui va arriver à leur maman.

Comment faut-il faire ça? Comment parler à des enfants de ce que nous avons du mal à verbaliser? Est-ce qu’il revient à notre fils d’annoncer la nouvelle aux enfants? Est-ce que vous pensez que nous pouvons jouer un rôle là-dedans, ou que ce rôle-là revient aux parents de notre bru?

J’imagine qu’il faut retenir ses larmes devant les enfants. On se demande comment on va y arriver? Vous ne pouvez pas savoir comme c’est déstabilisant de voir partir une aussi jeune personne avec la vie devant soi, alors que nous devrions, nous les grands-parents, la précéder. Heureusement, la famille est unie et solidaire. On sera tous là pour soutenir notre fils et gendre ainsi que nos petits-enfants.

Anne

Dites-vous que ces enfants ne sont pas dupes et qu’ils ont des antennes pour percevoir le drame qui s’en vient. C’est en effet à leur père de leur annoncer la nouvelle. Cela pourrait même se faire en présence de leur mère si elle en a encore la force. Ça devra être fait dans des mots simples, vrais et à leur portée. Les larmes peuvent couler sans retenue. Quant à vous les quatre grands-parents, votre rôle se jouera dans le support que vous apporterez au papa et dans l’assurance que vous donnerez aux enfants d’être toujours là pour eux. Je vous suggère deux livres qui pourraient guider cette démarche : « Mort, mais pas dans mon cœur » de Josée Masson aux Éditions Logiques et « Derrière les larmes » toujours de Josée Masson aux Éditions Ressources, mais que vous ne trouverez qu’en bibliothèque puisque je vois sur Internet qu’il est épuisé en librairie.