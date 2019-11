Vendredi fou: la culture en solde

Événement très attendu chaque année par les consommateurs, le Vendredi fou devrait ravir les amateurs de produits culturels, demain. Entre les coffrets Lego de Star Wars, les spectacles du Cirque du Soleil, le coton ouaté de Friends et les galas ComediHa!, les rabais seront nombreux pour ceux qui souhaitent économiser à l’approche de la période des Fêtes.

On est-tu ben juste en coton ouaté ?

Photo courtoisie

Deux des tendances les plus inattendues de 2019, le coton ouaté (merci au groupe Bleu Jeans Bleu) et Friends, unissent leurs forces chez Urban Outfitters. Le détaillant offre un chandail kangourou aux couleurs du populaire sitcom des années 1990 à 50 % de rabais... à l'achat d'une autre pièce de vêtements à plein prix. Vous pourriez en profiter pour gonfler votre collection d'articles de culture pop vintage, en choisissant des cotons ouatés des films Scarface ou Pulp Fiction.

La musique à portée de main

Photo d'archives, WENN.com

Moins populaire que son concurrent Spotify, la plateforme d’écoute en continu Tidal a décidé d’offrir un très important rabais à l’occasion du Vendredi fou. Tidal, qui compte Jay-Z parmi ses propriétaires, propose aux nouveaux abonnés un rabais de 95 % pour les quatre premiers mois de service.

Aller au musée sans compter

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

​Envie d’aller flâner au musée autant de fois que vous voulez cette année ? Jusqu’au 1er décembre, le Musée national des beaux-arts du Québec, dans la capitale, offre une réduction sur tous ses abonnements, à raison de 20 $ de rabais sur un abonnement de deux ans, et 10 $ sur un abonnement d’un an.

Prix charitables pour Notre-Dame-de-Paris

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Pendant que la cathédrale qui lui a servi d'inspiration planifie sa reconstruction, la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris ne cesse d'enflammer le public. Un an après une tournée 20e anniversaire couronnée de succès, le spectacle est déjà de retour au Québec en 2020. Dans la capitale, les amateurs auront même droit à un rabais. Pour les six représentations au Grand Théâtre de Québec, du 27 août au 2 septembre, les places sont offertes durant tout le week-end à 40 % du prix original.

Lego fait son cinéma

Photo courtoisie

Avec l’arrivée du film Star Wars épisode IX : L’ascension de Skywalker le mois prochain, personne ne s’étonnera d’apprendre qu’une tonne de produits dérivés débarquent en magasin. Chez Toys R Us, des coffrets Lego inspirés des populaires longs métrages sont offerts à moitié prix. En d’autres termes, vous paierez 54,97 $ au lieu des 109,99 $ habituellement exigés. Si Star Wars n’est pas votre truc, vous pouvez trouver des coffrets Lego de Toy Story ou Harry Potter à 20 % de rabais.

Des galas à petits prix

Photo Chantal Poirier

L’hiver n’est même pas commencé que, déjà, le ComediHa! Fest, à Québec, nous invite à planifier nos soirées d’été. Le festival d’humour a dévoilé mardi l’identité de ses animateurs de galas qui auront lieu en août prochain, soit P-A Méthot, Jérémy Demay, Cathy Gauthier, Marc Dupré, Fabien Cloutier ainsi que le duo Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau. En devenant membre Comediha!, vous aurez 30 % de rabais sur les billets de galas d’ici vendredi, 23 h 59.

Des spectacles plus abordables

Photo d'archives, WENN.com

Entre 25 % et 65 % de rabais sur tous les billets, c’est ce que propose le site Billets.ca, spécialisé en revente de billets. En musique, vous pourriez ainsi acheter des billets 25 % moins chers pour les concerts de Post Malone, Céline Dion, Elton John et Harry Styles, pour ne nommer que ceux-là. Du côté sportif, le site propose des rabais jusqu’à 65 % pour la Coupe Rogers, au tennis.

Des films à rabais

Photo courtoisie, Amazon

Pour les cinéphiles et collectionneurs, le Vendredi fou représente une occasion en or pour dénicher des DVD, Blu-Ray ou coffrets à prix réduit. On peut en effet trouver sur plusieurs sites en ligne (dont Amazon) une immense sélection de classiques du cinéma comme ce coffret édition limitée de Scarface, mais aussi un grand nombre de films récents à 50 % ou même 60 % de rabais.

La suite de La servante écarlate

Photo courtoisie

L’un des livres les plus attendus, et acclamés, de 2019, Les Testaments, est offert au magasin Indigo avec 25 % de rabais. Écrit par Margaret Atwood, le bouquin se veut la suite du chef-d’œuvre dystopique, La servante écarlate. Voilà une bonne façon de découvrir la suite de l’histoire de la République de Giléad avant qu’elle ne soit portée au petit écran.

Voyez Axel s’envoler

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les spectacles du Cirque du Soleil vous ont toujours intéressé, mais vous trouvez le prix des billets un peu trop élevé ? Voilà votre chance ! À l’occasion du Vendredi fou, le Cirque propose plusieurs rabais sur ses spectacles. Les billets pour la création sur glace Axel, qui viendra à Québec et Montréal en décembre, sont notamment offerts à 40 % de rabais.