BELHUMEUR, Dr Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean Belhumeur, gynécologue-obstétricien retraité, époux de madame Suzanne Jobidon, fils de feu madame Annette Bonin et de feu monsieur Omer Belhumeur. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Suzanne Jobidon, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Diane Desaulniers), Marc (Sylvie Cayer), Louis et Anne (François Pinet); ses petits-enfants: Alexandra (Sébastien Cliche), Frédérique (Marc-Antoine Henry), Jean-David (Vicky Donnelly), Vincent (Marie-Michelle Germain), Félix (Sabrina Bureau), Louis-Simon, Charles-Antoine (Camille Lagadec-Gaulin) et Laurence; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Jobidon: Laval (Thérèse Soulard), Monique et Hélène. Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: René, David (feu Andrée Clavet), soeur Marie-Paule, Roger (feu Yolande Hénault), Monique (feu Maurice Durocher), Clothilde et Bernard Jobidon (feu Jeannette Fiset). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, anciens collègues et ami(e)s. La famille tient à adresser ses remerciements les plus sincères à tout le personnel pour la qualité des soins dispensés par le CLSC de Charlesbourg, particulièrement Dominique Lacasse et Nancy Rousseau, ainsi qu'à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, département de cardiologie et aux soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par du temps de qualité passé avec un être cher en sa mémoire.