POULIOT, Jacqueline Carrier



À la résidence Villa Mon Domaine, le 22 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Carrier, épouse de feu monsieur Alexandre Pouliot, fille de feu monsieur Henri Carrier et de feu madame Maria Richard. Elle demeurait à Lévis. Elle est allée rejoindre sa fille Hélène Pouliot. Elle laisse dans le deuil son fils Mario; sa petite-fille Josée-Anne Pouliot; ses frères et soeurs : feu Pauline (feu Léopold Fortin), feu Marthe, feu Paul (feu Germaine Fortin), feu Maurice, Lucette (feu Maurice Bilodeau), feu Adrienne, Charles-Henri (feu Suzanne Guay), feu Benoit (Louisette Bégin), Liliane (feu Alphonse Lamontagne) et Clément (feu Huguette Thibault); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence Villa Mon Domaine, ainsi qu'au CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 16h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie.