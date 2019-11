MERCIER, Thérèse Beaupré



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 18 novembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Beaupré, épouse de feu monsieur Maurice Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Armand Beaupré et de feu madame Adèle Ringuette. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle est partie rejoindre sa fille Rachel et son fils Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Nicole Dion), Jean (Isabelle Fournier), Michel (Martine Lamontagne) et Benoît; ainsi que ses petits-enfants. Elle était la soeur de feu Blanche (feu Henri Bélanger), feu Madeleine (feu Arthur Beaudoin), feu Rose-Aimée (feu Raymond Ruel), feu Paul-Émile (Thérèse Chabot), Jacqueline (Maurice Rochette), Simone (Maurice Blais) et de Michel (Florianne Faucher). Pour la famille Mercier, elle était aussi la belle-sœur de feu Charles-Eugène (feu Annette Labbé), feu Napoléon (feu Jeanne-D'Arc Patry), Jeanne-D'Arc (feu Robert Girard), feu Gabrielle (feu Paul-Émile Blouin), Catherine (feu René Gosselin et feu Benoît Gonthier), feu Paul-Émile (feu Yvette Laliberté), Edmond (feu Thérèse Fillion et Rolande Dumas), feu Robert (Clémence Bélanger), feu Mariette, feu Monique (feu Aimé Bélanger), René (Éva Bussières) et de Hélène (feu Eugène Côté). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère au cours des derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, 18, rue Notre-Dame, Lévis, G6V 4A4. La famille vous accueillera aule vendredi 29 novembre de 19h à 21h et le samedi 30 novembre de 10h à 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Saint-David.