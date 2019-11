THÉRIAULT, Denise



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 15 novembre 2019, est décédée à l'âge de 83 ans et 8 mois Mme Denise Thériault, fille de feu Mme Marie Ouellet et de feu M. Lorenzo Thériault. Elle demeurait à Saint-Alexandre de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale vendredi 29 novembre de 19 h à 22 h et le samedi 30 novembre de 9 h à 10 h 20.et de là au crématorium. Les cendres de madame Thériault seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : feu Laurent (Yvonnette Bélanger), feu Isidore (Denise Bélanger), Denis (Nicole Simard), Odette (Claude Duchemin), Bertrand (Laurent Grondin), Sylvie (Marc Lessard). Sont aussi attristés par son départ ses neveux et nièces : feu Marc Thériault, Éric Thériault (Mélissa Mercier), son fils Vincent, Lyne Thériault, Isabelle Lessard (Mathieu Villeneuve), leurs enfants : Emy et Jade Villeneuve, Julie Lessard (Simon Robitaille), leurs enfants : Alicia et Mathieu Lessard, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à madame Thériault. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la