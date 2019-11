Des nouveautés pour la 66e édition du Carnaval de Québec

Le Carnaval de Québec a dévoilé jeudi la programmation de sa 66e édition, qui se déroulera du 7 au 16 février 2020. Un défilé plus long, un Palais transformé en salle d’arcade et un nouveau site de glisse seront à l’honneur.

«Nous présentons un Carnaval rajeuni avec de Grands Rendez-vous qui honorent les traditions tout en regardant vers l’avenir», a lancé la directrice générale de l’événement, Mélanie Raymond, faisant référence au Palais de Bonhomme et au Camp à Jos par rapport à l’Électro frette et à la Soirée hip-hop.

Photo Stevens Leblanc

Un défilé amélioré

Le Défilé, le Grand rendez-vous le plus couru de l’événement, proposera huit grandes séquences où des artistes feront montre de leur talent de façon continue. Le public va vibrer au son de la musique, passant du trad à l’électro, durant les deux représentations, soit le 8 et le 15 février.

Photo Stevens Leblanc

Mentionnons que le trajet sera allongé de 500 mètres par rapport à l’an dernier. Il débutera sur Grande Allée, au coin de la rue des Érables, jusqu’à l’intersection de l’avenue Honoré-Mercier du boulevard René-Lévesque, soit une distance de 1,8 kilomètre.

«Le défilé a toujours été l’élément central du Carnaval. L’an dernier, on a choisi d’avoir une toute nouvelle approche plus contemporaine. Cette année, on veut le reproduire en version améliorée», a indiqué le consultant Daniel Gélinas.

Photo Stevens Leblanc

Du plaisir pour tous

Inspiré des salles d’arcade des années 1980 et 1990, le Palais de Bonhomme sera en partie réaménagé par l’expérience immersive Pixel, à la Place de l’Assemblée-Nationale. Cette zone, installée à même des conteneurs maritimes et dissimulée sous les murs de neige, sera un endroit où tous pourront se laisser charmer par cet univers du jeu vidéo rétro.

Photo Stevens Leblanc

Un tout nouveau site de glisse «pour les grands» sera également créé au Parc de la Francophonie, sous le nom de Versant Nord. Une glissade s’élevant sur un promontoire directement sur la Grande Allée offrira une descente «téméraire» sur chambre à air longue de 300 pieds. Une piste de glisse pour les plus petits sera aussi accessible.

Photo Stevens Leblanc

Précisons que la période de prévente de l’Effigie, la breloque qui donne accès aux activités, est ouverte du 28 novembre au 19 janvier à prix réduit. Par ailleurs, l'âge pour accéder gratuitement aux sites passe de 7 à 12 ans cette année.