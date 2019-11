LEBEL, Mariette



Entourée de l'amour de ses proches, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale à Québec, le 14 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Mariette Lebel. Née à Lévis le 14 septembre 1945, elle était la fille de feu dame Cécile Larose et de feu monsieur Léo Lebel. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, une cérémonie d'au revoir sera célébrée en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sandra (Gilbert Fortier), Manuella (Eric Giroux), Manuel, Carmella (Jean-François Hayes); ses petits-enfants: Natasha (Alexandre Pouliot), Alexandra, Tommy (Kelly-Anne Marquis), Ryan, Léla, Allan, Frédérick: ses arrière-petites-filles: Olivia et Maëlie; ses sœurs et son beau-frère: Claudette (feu Gérard Pouliot) et Johanne (Alain Petitclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement l'ensemble du personnel de l'unité des soins palliatifs du Jeffery Hale, qui lui ont prodigué des soins empreints d'une douceur très appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de