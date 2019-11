CAYER, Claire Dubois



Au CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot à Montréal, le 18 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Claire Dubois, épouse de feu monsieur Jean-Marc Cayer. Native de St-Antoine-de-Tilly, elle demeurait à Beauport depuis plusieurs années. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Jocelyne Bergeron), Martine (Roberto Zucchi); sa petite-fille Andréa Cayer; son frère Michel Dubois (Lisette Dubuc); ses beaux-frères et belles-sœurs : Denise (Gaétan Boisvert), Laurette (feu Marcel Dumais), feu Réal (Thérèse Bergeron); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (Maladie à corps de Lewy), 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec Qc G1S 3G3.