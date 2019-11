BERNIER, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Bernier, conjoint de dame Lise Trudel, fils de feu Orilda Chouinard et de feu Adjutor Bernier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à la, de 14 h à 15 h 45.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick, Steve (Érika Vazquez Georges) et Marie-Lisa; ses petits-enfants: Noémie, Alicia, Jonathan et Alexy; son frère et ses sœurs: Jean (Francine Blouin), Carole (Jacques Bussières) et sa jumelle, Danielle (feu Michel Lachance); ses beaux-frères et sa belle-sœur: Pierre Trudel, Marie Trudel et son conjoint, Pierre Savard; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Charlotte. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Lebourgneuf. Elle tient à remercier tout particulièrement l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins prodigués et le dévouement dont elle a fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone: 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.