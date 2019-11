SOUCY, Éloi



Comme il le souhaitait, entouré de celle qui l'a accompagné tout au long de sa maladie, est décédé à son domicile, le 14 novembre 2019, à l'âge de 79 ans et 5 mois, M. Éloi Soucy, conjoint de Mme Lisette Lévesque. Il était le fils de feu Mme Jeannette Bélanger et de feu M. Ovide Soucy. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 10 h 30 à 14 h.. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lisette Lévesque; sa fille, Annie Sirois et ses petites-filles, Alexandra St-Onge (Dominic Blanchet) et Marilou St-Onge. Il était le frère de : Clément (feu Madeleine Hudon) (Thérèse Santerre), Lucette, Émile (feu Florence Arsenault) (Marie Bernier), Jules (Cécile Lanthier), Annette (feu Marcel Point), Michèle (Claude Dussault), Alain (Gilles Beaulieu) et Guy. Il a rejoint ses sœurs : feu Charlotte (feu Advent Lévesque) et feu Aline (Luc Dallaire). Sont touchés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : Monique (feu Denis Laboissonnière), Diane, feu Nicole (feu André Paquet), Jean-Louis (Françoise Sirois), Jean-Pierre (Nicole Thiboutot) et Jean-Guy (Ginette Gauthier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier est adressé au personnel du CLSC du Réseau Santé Kamouraska et au Dre Josée Rousseau pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec, 151 rue St-Louis, C. P. 4151, Rimouski (Québec) G5L 0A4 ou à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la