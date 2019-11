Je vous comprends maintenant...

J’ai pris quelques jours pour décanter et absorber toute cette vague d’affection que vous m’avez témoignée (par courriels, textos et appels téléphoniques) à l’occasion de mon anniversaire de naissance (que j’avais jalousement gardé secret au fil des ans), le 23 novembre dernier. Il faut bien avouer que la parution et les souhaits d’anniversaire de mes « délateurs » de collègues du Journal, avec ma photo (beaucoup trop grande à mon avis), dans ma propre page de samedi dernier (et à mon insu), m’ont fait réaliser ce que plusieurs d’entre vous peuvent vivre lorsqu’ils apparaissent dans ma page lors de leurs anniversaires de naissance. J’ai goûté à ma propre médecine en passant ma journée au téléphone et devant mon ordinateur. Un énorme merci (en retard) donc à tous ceux et celles (je me doutais que mon lectorat était grand, mais pas à ce point) qui ont pris la peine et le temps de me rejoindre pour m’offrir leurs meilleurs vœux. 64 fois MERCI !

60 ans d’amour

Nicole Poiré et André Hamel (photos), qui demeurent à Saint-Augustin-de-Desmaures, ont célébré la semaine dernière leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 21 novembre 1959 à l’église Ste-Jeanne-D’Arc sur la base militaire de Valcartier. Nicole et André ont eu une tabagie à Val-Saint-Michel (maintenant Val-Bélair) dans les années 70 ; par la suite André a fait carrière à la RAMQ pendant que Nicole s’occupait des 4 enfants à la maison. Aujourd’hui, le couple, adepte de rénovations et de jardinage, a 7 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, et vit des jours heureux. Toutes mes félicitations !

Le Bal du maire

Le 9e Bal du maire de Québec de la Fondation Jeunes en Tête se tiendra le vendredi 6 décembre au Fairmont Le Château Frontenac, sous la présidence d’honneur de Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Sous le thème « Splendeurs marocaines », l’événement transportera les 500 convives (à 1 000 $/billet) dans l’univers somptueux du Maroc. Tous les bénéfices de cette soirée permettront à la Fondation Jeunes en Tête d’accroître son rayonnement auprès des organismes qui viennent en aide aux jeunes en difficulté des régions de la Capitale-Nationale et de l’est du Québec, et d’offrir gratuitement son programme Solidaires pour la santé mentale dans les écoles secondaires de Québec. Renseignements : Roxanne Vachon au 514 529-1000, p. 253, ou au fondationjeunesentete.org.

Centenaire

Madame Thérèse Renauld, qui habite à la Maison Vilar, résidence pour personnes âgées de la rue de Vitré à Québec, a 100 ans aujourd’hui. Cette dame, encore très lucide malgré son âge avancé, a été mariée à feu Gérard Allard, lequel s’est illustré en tant qu’enseignant et directeur d’école, entre autres à Château-d’Eau, petite municipalité au nord de Loretteville où ils se sont établis entre les années 1955 et 1990. Leur union a donné naissance à 6 enfants, 9 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Encore et toujours présente d’esprit, elle souhaite vivre encore longtemps au point où elle ne souhaite s’éteindre que le jour où le Canadien de Montréal gagnera la coupe Stanley. « J’aurai alors sûrement battu le record Guiness de longévité », dit-elle avec un sourire.

Anniversaires

Alain April (photo) copropriétaire de l’hôtel Le Bonne Entente de Ste-Foy et directeur général d’Entourage-sur-le-Lac, 55 ans... Paul Larocque, journaliste et animateur à LCN et TVA (La Joute), 62 ans... Denis Angers, animateur de l’émission Des Chemins, des histoires, à MAtv, 67 ans... Marc-André Fleury, gardien de but de la LNH (Las Vegas), 35 ans... Ed Harris, acteur américain, 69 ans.

Disparus

Le 28 novembre 2009. Gilles Carle (photo) 81 ans, cinéaste, scénariste, réalisateur, monteur et producteur... 2016. Guy Drouin, 68 ans, fondateur du Village Vacances Valcartier, du Bora Parc à Valcartier et du parc aquatique Calypso en banlieue d’Ottawa... 2016. André Tranchemontagne, 77 ans, ex-Brasserie Molson, président du Carnaval de Québec en 1977 et ex-politicien... 2016. Michael « Jim » Delligatti, 98 ans, l’homme qui a inventé le Big Mac.