La facture du Lab-École explose avant même la première pelletée de terre

Retards dans la livraison, explosion des coûts, 10 millions ajoutés en urgence, Québec a perdu le contrôle du Lab-École, un projet qui doit révolutionner la façon dont on conçoit les institutions primaires.

Lancé en 2017, Lab-École est un organisme fondé par trois personnalités, l’architecte Pierre Thibault, le sportif et conférencier Pierre Lavoie et le cuisinier Ricardo Larrivée.

Le gouvernement libéral de Philippe Couillard leur a accordé le mandat d’élaborer l’école du futur. Le projet pilote actuel vise à construire ou agrandir sept écoles primaires pour en faire ce qu’on prétend être « les plus stimulantes et admirées au monde ». Dans certains cas, on veut y aménager des potagers, cuisines ou même un fumoir à poisson.