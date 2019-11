Le «Thanksgiving» sourit aux Bears à Detroit

Les Bears de Chicago ont ouvert cette journée de célébrations du «Thanksgiving» avec un gain de 24 à 20 sur les Lions, au Ford Field de Detroit, jeudi après-midi.

En cette journée de partage, trois joueurs des Bears (6-6) se sont réparti le travail à l’attaque, puisque Allen Robinson, Jesper Horsted et David Montgomery ont tous obtenu un majeur.

À son premier départ en carrière dans la NFL, le quart-arrière des Lions (3-8-1) David Blough a bien fait, gardant son équipe dans la rencontre jusqu’à la toute fin. Avec quelques secondes à écouler, le jeune de 24 ans a tenté le tout pour le tout avec une très longue passe vers la zone payante, mais celle-ci a été interceptée.

Blough a montré de belles choses dans une cause perdante. En remplacement de Matthew Stafford et de Jeff Driskel, il a lancé deux passes de touché et rejoint ses receveurs 22 fois en 38 tentatives, pour des gains cumulatifs de 280 verges.

Dans l'autre camp, le pivot Mitchell Trubisky a compilé des statistiques impressionnantes avec 29 passes complétées en 38 occasions pour 338 verges de gains. Il a également lancé le ballon dans la zone payante à trois reprises. Sa cible favorite a été Anthony Miller, qu’il a rejoint neuf fois pour des gains de 140 verges.